Помогите перевести текст Казак халкынын турмысы, салт-дястуры, ойындары кобынес?? торт тулык малмен байланысты болды. Олар ойынга мал суйегын, к ой кумалагын пайдаланды.

Қазақ тiлi
Помогите перевести текст Казак халкынын турмысы, салт-дястуры, ойындары кобынес?? торт тулык малмен байланысты болды. Олар ойынга мал суйегын, к ой кумалагын пайдаланды.
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Автор: Гость
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Гость:
Традиции, обычаи и игры казхского народа связанно с домашними животными. В играх они использовали кости домашних животных
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