Запиши решение данной задачи с помощью одного выражения.запиши ответ.на овощную базу привезли 80ц капусты.В 16 магазинов было сразу отгружено по 5ц.Оставшуюся капусту распределили поровну между двумя хранилищами.Сколько центнер...

Математика

Запиши решение данной задачи с помощью одного выражения.запиши ответ.на овощную базу привезли 80ц капусты.В 16 магазинов было сразу отгружено по 5ц.Оставшуюся капусту распределили поровну между двумя хранилищами.Сколько центнеров капусты заложили в каждое хранилище?

Автор: Гость