Запиши решение данной задачи с помощью одного выражения.запиши ответ.на овощную базу привезли 80ц капусты.В 16 магазинов было сразу отгружено по 5ц.Оставшуюся капусту распределили поровну между двумя хранилищами.Сколько центнер...
Математика
Запиши решение данной задачи с помощью одного выражения.запиши ответ.на овощную базу привезли 80ц капусты.В 16 магазинов было сразу отгружено по 5ц.Оставшуюся капусту распределили поровну между двумя хранилищами.Сколько центнеров капусты заложили в каждое хранилище?
Ответ(ы):
Гость:
80-(16*5):2=0 ц В16 магазинов увезли всю капусту
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