С2н6-с2н5ci-с2н5он-с2н5-о-с2н5-со2
Химия
С2н6-с2н5ci-с2н5он-с2н5-о-с2н5-со2
Ответ(ы):
Гость:
1) C2H6 + Cl2 = C2H5Cl + HCl (над стрелочкой напиши "свет") 2) С2H5Cl + NaOH(водный раствор) = C2H5OH + NaCl 3) 2С2H5OH = C2H5-O-C2H5 + HOH (над стрелочкой ставь H2SO4 и температура больше 140 градусов)
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