С2н6-с2н5ci-с2н5он-с2н5-о-с2н5-со2

Гость: Гость:

1) C2H6 + Cl2 = C2H5Cl + HCl (над стрелочкой напиши "свет") 2) С2H5Cl + NaOH(водный раствор) = C2H5OH + NaCl 3) 2С2H5OH = C2H5-O-C2H5 + HOH (над стрелочкой ставь H2SO4 и температура больше 140 градусов)