Помогите срочно! Какие цифры надо вставить вместо *, чтобы получились верные равенства. *:**=*
Математика
Помогите срочно! Какие цифры надо вставить вместо *, чтобы получились верные равенства. *:**=*
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