1 какого человека млжно назвать добродетелем приведите примеры 2 что такое свобо??а человека 3 что значит быть морадьным 4 как понимал добродетель древнегречиский филосов аристотель

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1 какого человека млжно назвать добродетелем приведите примеры 2 что такое свобо??а человека 3 что значит быть морадьным 4 как понимал добродетель древнегречиский филосов аристотель

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