Классификация человека
Биология
Классификация человека
Ответ(ы):
Гость:
Европиоид(светлая кожа) монголоид(узкие глаза,жёлтая кожа) негроид(кучерявые волосы,темная кожа)
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