Продолжите ряд сушествительных мужского рода.подберите к ним прилагательные. транспорт,автобус,трамвай,троллейбус,.......
Русский язык
Продолжите ряд сушествительных мужского рода.подберите к ним прилагательные. транспорт,автобус,трамвай,троллейбус,.......
Ответ(ы):
Гость:
РАЗНЫЙ, большой, длиный, пасажирский
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