Очень прошу помогите ответить на вопрос: Что нужно сделать для того,чтобы все обладали равными правами и свободами, закрепленными в Конституции?

Обществознание
Очень прошу помогите ответить на вопрос: Что нужно сделать для того,чтобы все обладали равными правами и свободами, закрепленными в Конституции?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нужно честное и адекватное правительство, а так же самоконтроль граждан.
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