Очень прошу помогите ответить на вопрос: Что нужно сделать для того,чтобы все обладали равными правами и свободами, закрепленными в Конституции?

Обществознание

Очень прошу помогите ответить на вопрос: Что нужно сделать для того,чтобы все обладали равными правами и свободами, закрепленными в Конституции?

Автор: Гость