Составить предложения из слов a table, a chair, a bag, a box, in, on, from,under
Английский язык
Составить предложения из слов a table, a chair, a bag, a box, in, on, from,under
Ответ(ы):
Гость:
A bag under a table. A bag in a box. A chair under a table. A box on a table.
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