Приведите примеры социально-экономических прав

Обществознание
Приведите примеры социально-экономических прав
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свобода предпринимательской деятельности право на охрану здоровья право социального обеспечения право на жилище
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