Привет! Пожалуйста, помогите сделать сочинение на любую из данных тем: Лестное о??еро. Цветущий луг. Лесная поляна. Июньское утро. Знойный полдень. Грибной дождик. Текст не большой, 16–20 строчек, можно больше (по желан...

Литература
Привет! Пожалуйста, помогите сделать сочинение на любую из данных тем: Лестное о??еро. Цветущий луг. Лесная поляна. Июньское утро. Знойный полдень. Грибной дождик. Текст не большой, 16–20 строчек, можно больше (по желанию) но не меньше. Все кто напишут текст-постараются, всем поставлю спасибчики!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесное озеро Сегодня мы с друзьями пошли рыбачить на лесное озеро.Мы шли и шли вглубь леса. С вершин сосен слышалось пение птиц.Дойдя до озёра,мы сели на бревно и начали рыбачить.Я поймал небольшую щучку и 2 окуней,а мой друг налима и 3 ершей. Был закат,тепло,вокруг плескались рыбы,пели птицы свои мелодии В такие моменты можно почувствовать себя по-настоящему счастливым!
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