Привет! Пожалуйста, помогите сделать сочинение на любую из данных тем: Лестное о??еро. Цветущий луг. Лесная поляна. Июньское утро. Знойный полдень. Грибной дождик. Текст не большой, 16–20 строчек, можно больше (по желан...

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Лесное озеро Сегодня мы с друзьями пошли рыбачить на лесное озеро.Мы шли и шли вглубь леса. С вершин сосен слышалось пение птиц.Дойдя до озёра,мы сели на бревно и начали рыбачить.Я поймал небольшую щучку и 2 окуней,а мой друг налима и 3 ершей. Был закат,тепло,вокруг плескались рыбы,пели птицы свои мелодии В такие моменты можно почувствовать себя по-настоящему счастливым!