Привет Ребят,помогите с меня 10 баллов P.S. с таблицой помогите.
Обществознание
Привет Ребят,помогите с меня 10 баллов P.S. с таблицой помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)гладкая кожа, голубые глаза, логическое мышление, две руки, усидчивость, жажда Б) ост. Д Писатель размышляет на тему социализации. Человек не может стать разумным без общения с другими людьми, так как он - биосоциальное существо.
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