Привет Ребят,помогите с меня 10 баллов P.S. с таблицой помогите.

Гость: Гость:

А)гладкая кожа, голубые глаза, логическое мышление, две руки, усидчивость, жажда Б) ост. Д Писатель размышляет на тему социализации. Человек не может стать разумным без общения с другими людьми, так как он - биосоциальное существо.