Привет всем помогите сделать англ яз
Английский язык
Привет всем помогите сделать англ яз
Ответ(ы):
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2) thin, thinner, the thinnest 3) big, bigger, the biggest 4) dirty, dirtier, the dirstiest 5) nice,nicer, the nicest 6) cold, colder, the coldest 7) happy, happier, the happiest 8) fun, funnier, the funniest 9) most, mostly, the most 10) good, better, the best 11) bad, worse, the worst 12 hot, hotter, the hottest
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