Про что сказка легкие шаги Вениамина Каверина
Литература
Про что сказка легкие шаги Вениамина Каверина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снегурочка стала девочкой без особых примет по имени Настенька. Финал навевает светлую грусть. Замечательная сказка. В разгар перестройки был снят фильм, но видела я его только один раз
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