Про опричнину кратко
История
Про опричнину кратко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опричнина – государственная политика террора, царившая на Руси в конце 16 века при правлении Ивана 4.
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