Прочитай и запиши загадки от ним отгадки слова с двойными согласными
Русский язык
Прочитай и запиши загадки от ним отгадки слова с двойными согласными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ - шоссе. Можно ещё написать дорога, но так как тебе нужно с двойными согласными - то шоссе.
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