Прочитай текст. Выпиши имена существительные второго склонения. Определи падеж. Запомни написание выделенного словарного слова. Как ты думаешь, почему автор назвал сентябрь самым красивым месяцем осени? Сентябрь пж
Русский язык
Прочитай текст. Выпиши имена существительные второго склонения. Определи падеж. Запомни написание выделенного словарного слова. Как ты думаешь, почему автор назвал сентябрь самым красивым месяцем осени? Сентябрь пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извини,ты бы не могмогла сфотать лучше и ближе а то не видно ничего. П.С. я ношу очки поетому не видно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Овраги Тульской области.Как их предотвратить? Прошу вас,только вы мои спосители ??чень надо,пожалуйста! Даю за это 30 баллов!