Прочитай текст. Выпиши имена существительные второго склонения. Определи падеж. Запомни написание выделенного словарного слова. Как ты думаешь, почему автор назвал сентябрь самым красивым месяцем осени? Сентябрь пж

Русский язык
Прочитай текст. Выпиши имена существительные второго склонения. Определи падеж. Запомни написание выделенного словарного слова. Как ты думаешь, почему автор назвал сентябрь самым красивым месяцем осени? Сентябрь пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извини,ты бы не могмогла сфотать лучше и ближе а то не видно ничего. П.С. я ношу очки поетому не видно
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