Прочитайте предложения,в которых однородные члены связаны интонацией и союзами а,но. Укажите,где делается пауза в этих предложениях.Какие слова выделяются голосом 1.На смелого собака лает,а трусливого кусает 2.Месяц светит,н...

Русский язык

Прочитайте предложения,в которых однородные члены связаны интонацией и союзами а,но. Укажите,где делается пауза в этих предложениях.Какие слова выделяются голосом 1.На смелого собака лает,а трусливого кусает 2.Месяц светит,но не греет 3.Туча прошла,а дождя не принесла Какой знак препинания ставится в этих предложениях?

Автор: Гость