Прочитайте предложения,в которых однородные члены связаны интонацией и союзами а,но. Укажите,где делается пауза в этих предложениях.Какие слова выделяются голосом 1.На смелого собака лает,а трусливого кусает 2.Месяц светит,н...

Русский язык
Прочитайте предложения,в которых однородные члены связаны интонацией и союзами а,но. Укажите,где делается пауза в этих предложениях.Какие слова выделяются голосом 1.На смелого собака лает,а трусливого кусает 2.Месяц светит,но не греет 3.Туча прошла,а дождя не принесла Какой знак препинания ставится в этих предложениях?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-после лает 2-после светит 3-после прошла 1-трусливого 2-не греет 3-дождя запятая
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