Прочитайте слоги и отгадайте скороговорку. три дца са тых дцать три сят у ти ло по ??ри хво ви трех по ро сят сти ка

Русский язык

Прочитайте слоги и отгадайте скороговорку. три дца са тых дцать три сят у ти ло по ??ри хво ви трех по ро сят сти ка

Автор: Гость