Прочитайте слоги и отгадайте скороговорку. три дца са тых дцать три сят у ти ло по ??ри хво ви трех по ро сят сти ка
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Прочитайте слоги и отгадайте скороговорку. три дца са тых дцать три сят у ти ло по ??ри хво ви трех по ро сят сти ка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тридцати трёх полосатых поросят, тридцать три хвостика висят
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