Прочитайте слова. объясните, зависит ли их значение от ударения.. привести другие ??одобные примеры: выходить, пахнуть, трусить, сведение, село, замок, мели

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Прочитайте слова. объясните, зависит ли их значение от ударения.. привести другие ??одобные примеры: выходить, пахнуть, трусить, сведение, село, замок, мели
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всюду - и над водой, и над парком, и над окресными лугами нависла тишина, точно  перед грозой. Стволы и листья деревъев, поверхность пруда, поросшая яркозеленой ряской были одинаково неподвижны. Красноголовый трудяга дятел, разискивающий в трещинах коры ивы старой и шероховатой, червечков, быстро переберая лапками прополз по стволу, повертел туда-сюда головкой, вздрогнул, вдруг сорвался и улетел в чащу. Там причастия,а перед причастиями ставится запятая(1 исправление)и причастный оборт(есть зависимое слово(2 исправление) 

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