Прочитайте выражение и найдите его значение a) 2,5 в кубе, b) 0,8 четвёртой степени в) 3,1 в квадрате г) 0,2 пятой степени. помогите пожалуйста срочно
Математика
Прочитайте выражение и найдите его значение a) 2,5 в кубе, b) 0,8 четвёртой степени в) 3,1 в квадрате г) 0,2 пятой степени. помогите пожалуйста срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15.625. 2) 0.4096. 3) 9,61. 4) 0.00032.
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