Прочитайте выражение и найдите его значение a) 2,5 в кубе, b) 0,8 четвёртой степени в) 3,1 в квадрате г) 0,2 пятой степени. помогите пожалуйста срочно

Математика

Прочитайте выражение и найдите его значение a) 2,5 в кубе, b) 0,8 четвёртой степени в) 3,1 в квадрате г) 0,2 пятой степени. помогите пожалуйста срочно

Автор: Гость