Пртчины колебания температуры ночью
География
Пртчины колебания температуры ночью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночью солнце не светит и анологично тепло не идёт,днём солнце выходит ,а температура повышается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
К абсолютно ядовитым грибам относятся: А) шампиньон Б) желчный гриб В)черный гр??здь Г)волнушка Д)бледная поганка Е)зонтик Ж)Лисичка
Математика
Из пункта А отправился автомобиль ,, Москвич,, со скоростью 70 км/ч. Спустя 45 мин из п??нкта В, удалённого от А на 17,5 км, вслед за ним выехали ,...
Английский язык