Прочитать и записать пословицу л а е з т и о м с а о с б ъ и е р д а а е е т т
Русский язык
Прочитать и записать пословицу л а е з т и о м с а о с б ъ и е р д а а е е т т
Ответ(ы):
Гость:
Лето собирает, а зима съедает
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