Продолжите предложения their favorite music was

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Продолжите предложения their favorite music was
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Their favourite music was rock music.
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