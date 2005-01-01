Продукцию консументов называют первичной, вторичной, третичной, основной
Биология
Продукцию консументов называют первичной, вторичной, третичной, основной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вся биологическая продукция, произведенная консументами (причем, порядок консумента не играет роли), называется вторичной. Но просто вторичной ее не называют. Она либо общая (без вычетов энергетических затрат), либо чистая (с вычетом затрат энергии на жизнедеятельность).
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