Профессии, связанные с художественной обработкой древесины ! Срочно ! Напишите вс?? профессии, которые только можно !

Литература
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины ! Срочно ! Напишите вс?? профессии, которые только можно !
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Резчик, краснодеревщик, мебельщик,дровосек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Что древняя Рим перехватил от древней Греции ? Рим приемник Греции.
Ответить
Английский язык
Generations of workers spent their entire careers in the same workplace. Помогите грамотно перевести
Ответить
Математика
Помогитееее пожалйста))) АВСD является равнобедренной трапецией. Диагональ BD перп??ндикулярна боковой стороне АВ и с большим основанием составляет...
Ответить
Математика
14:50-45+45+15-13:45= ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРИМЕР
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста люди добрые 8 9 10 задание очень прошу
Ответить