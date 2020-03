Прогноз погоды на завтра на английском языке,Петрозаводск

Гость: Гость:

March 21 (Mon), light snow at night -9 ...- 11, day -4 ...- 6. Wind SW, 2-6 m / s. (The snow cover is 16 cm). March 22 (Tue), no precipitations at night -9 ...- 11, day -1 ...- 3. Wind 2-5 m / s. (The snow cover is 16 cm). March 23 (Wed), no precipitations at night -7 ...- 9, day 0 ...- 2. Wind 1-3 m / s. (The snow cover is 16 cm). March 24 (Thu), light snow at night -7 ...- 9, day -2 ...- 4. Wind SW, 2-4 m / s. (The snow cover is 16 cm). March 25 (Fri), light snow at night -6 ...- 8, day 0 ...- 2. Wind 1-3 m / s. (The snow cover is 16 cm). March 26 (Sat), precipitation at night -4 ...- 6, day 1 ... + 3. Wind SW, 2-4 m / s. (The snow cover is 14 cm). March 27 (Sun), no precipitations at night -1 ...- 3, day 3 ... + 5. Wind, 5-10 m / s. (Snow cover 9 cm). March 28 (Mon), no precipitations at night +2 ... + 4 day +5 ... + 7. Wind SW, 3-8 m / s. March 29 (Tue), light rain at night +2 ... + 4 day +7 ... + 9. Wind SW, 4-9 m / s.