Пропанол + натрий = С3H7ONa+H2 так?
Химия
Пропанол + натрий = С3H7ONa+H2 так?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2C3H7OH+2Na=2C3H7ONa+H2
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