Прошу,помогите решить уравнение х^2-3√2х+4
Алгебра
Прошу,помогите решить уравнение х^2-3√2х+4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D = (3√2)² - 4*1*4 = 18 - 16 = 2 x_1 = (3√2 - √2) / 2 = 2√2 / 2 = √2 x_2 = (3√2 + √2) / 2 = 4√2 / 2 = 2√2
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