Вставьте в предложения пропущенные местоимения. 1. Чижа захлопнула злодейка-западня: Бедняжка в ... и рвался, и метался, А Голубь молодой над ... же издевался. 2. Когда в товарищах согласья нет, На лад ... дело не пойдет, ...

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Вставьте в предложения пропущенные местоимения. 1. Чижа захлопнула злодейка-западня: Бедняжка в ... и рвался, и метался, А Голубь молодой над ... же издевался. 2. Когда в товарищах согласья нет, На лад ... дело не пойдет, И выйдет из ... не дело, только мука.

Автор: Гость