Прошу помогите заранее спасибо все на фото
Математика
Прошу помогите заранее спасибо все на фото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х^2(x+2)-4(x+2)=(x-2)(x+2)^2
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