Просклоняйте числительное 1850

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Просклоняйте числительное 1850
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п. есть что? одна тысяча восемьсот пятьдесят рублей Р.п. нет чего? одной тысячи восьмисот пятидесяти рублей Д.п. рад чему? одной тысяче восьмистам пятидесяти рублям В.п. вижу что? одну тысячу восемьсот пятьдесятрублей Т.п. оплачу чем? одной тысячей восемьюстами пятьюдесятью рублями П.п. думаю о чём? об одной тысяче восьмистах пятидесяти рублях
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