Просклонять по падежам числительные 340 и 986. Срочно!!!
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Просклонять по падежам числительные 340 и 986. Срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
И.п.- триста сорок р.п.-трёхсот сорока д.п.- трёмстам сорока в.п. триста сорок т.п. тремястами сорока п.п. о трёхстах сорока и.п.девятьсот восемьдесят шесть р.п.девятисот восьмидесяти шести д.п.девятистам восьмидесяти шести в.п.девятьсот восемьдесят шесть девятьюстами восьмьюдесятью шестью о девятистах восьмидесяти шести
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