Просклонять по падежам числительные 340 и 986. Срочно!!!

Гость: Гость:

И.п.- триста сорок р.п.-трёхсот сорока д.п.- трёмстам сорока в.п. триста сорок т.п. тремястами сорока п.п. о трёхстах сорока и.п.девятьсот восемьдесят шесть р.п.девятисот восьмидесяти шести д.п.девятистам восьмидесяти шести в.п.девятьсот восемьдесят шесть девятьюстами восьмьюдесятью шестью о девятистах восьмидесяти шести