Просто ответы срочно!!! догадайтесь, каковы корни уравнения? а) 2,9х=2,9 в)3,7х=37 д) а(в кубе)=а б)5,25х=0 г)х(в квадрате) = х е) м(в квадрате)=м(в кубе) (P.S заранее большое спасибо))))
Математика
Просто ответы срочно!!! догадайтесь, каковы корни уравнения? а) 2,9х=2,9 в)3,7х=37 д) а(в кубе)=а б)5,25х=0 г)х(в квадрате) = х е) м(в квадрате)=м(в кубе) (P.S заранее большое спасибо))))
Ответ(ы):
Гость:
А) 1 б) 10 в) 0 и 1 и -1 г) 0 д) 0 и 1 е) 0 и 1
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