Вычисли длин прямоугольника если его ширина равна 80 мм а площадь 12 000 мм2

Математика
Вычисли длин прямоугольника если его ширина равна 80 мм а площадь 12 000 мм2
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S=a*b b=S:a где S-площадь прямоугольника, a-ширина прямоугольника, b- длина прямоугольника b= 12000:80=150мм-длина прямоугольника Ответ:150мм
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