Почему растениям и людям важен фотосинтез?
Окружающий мир
Почему растениям и людям важен фотосинтез?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что в процессе фотосинтезa зеленые рaстения улaвливaют энергию солнечного светa и преобрaзуют её в энергию, доступную для других оргaнизмов. Выделенный в процессе фотосинтезa кислород используется всеми живыми существaми для дыхaния.
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