Процесс образования органических веществ,в хлоропластах,называется...? испарени?? корневое давление газообмен фотосинтез черенкование

Биология
Процесс образования органических веществ,в хлоропластах,называется...? испарени?? корневое давление газообмен фотосинтез черенкование
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Гость:
Называется фотосинтез
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