Процесс образования органических веществ,в хлоропластах,называется...? испарени?? корневое давление газообмен фотосинтез черенкование
Биология
Процесс образования органических веществ,в хлоропластах,называется...? испарени?? корневое давление газообмен фотосинтез черенкование
Ответ(ы):
Гость:
Называется фотосинтез
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