Проведи екисперимент.преврати мягкий знак для обозначения мягкости согласнога в разделительный мягкий знак. запиши слова. подчеркни в них разделительный ь .пить. .,лить. ., бить. .,шить. ..Степь. ., дверь. ., речь. .,ночь. ..

Русский язык

Проведи екисперимент.преврати мягкий знак для обозначения мягкости согласнога в разделительный мягкий знак. запиши слова. подчеркни в них разделительный ь .пить. .,лить. ., бить. .,шить. ..Степь. ., дверь. ., речь. .,ночь. ..

Автор: Гость