Проведи екисперимент.преврати мягкий знак для обозначения мягкости согласнога в разделительный мягкий знак. запиши слова. подчеркни в них разделительный ь .пить. .,лить. ., бить. .,шить. ..Степь. ., дверь. ., речь. .,ночь. ..
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Проведи екисперимент.преврати мягкий знак для обозначения мягкости согласнога в разделительный мягкий знак. запиши слова. подчеркни в них разделительный ь .пить. .,лить. ., бить. .,шить. ..Степь. ., дверь. ., речь. .,ночь. ..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пьёт, льёт, бьёт, шьёт, Степью, дверью, речью, ночью.
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