Проверь равенство 32-18+6=8
Математика
Проверь равенство 32-18+6=8
Ответ(ы) на вопрос:
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32-18+6=8; 14+6=8; 20=8
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