Проверь равенство 32-18+6=8

Математика
Проверь равенство 32-18+6=8
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32-18+6=8; 14+6=8; 20=8
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