Проверочное слово к слову наоборот подскажите пж
Русский язык
Проверочное слово к слову наоборот подскажите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проверочное слово к слову "наоборот", это слово "обратимый" (четко видно, что буква "Т")
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
ПОМОГИТЕ ПЛЗ В равностороннем треугольнике с длиной стороны, равной 18 см, через середину одной из них проведены прямые, параллельные двум другим...
Математика
Английский язык
Как перевести "The Streets Were Paved With Broken Souls"?... Я думаю, что "улицы ломают одинокие души", но мне нужен более точный перевод )