Проверочное слово к слову Шумом (проверить нужно окончание ОМ)
Русский язык
Проверочное слово к слову Шумом (проверить нужно окончание ОМ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это Т.п. поэтому оканчание ом
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