Прямоугольные треугольники АВС и АВD имеют общую гипотеузу АВ. Известно, что ВА - биссектриса угла СВD. Докажите, что АВ - биссектриса угла CAD.

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Известно, что угол CBD=CBA+DBA, значит угол CBA=DBA. угол CAB= 90-CBA(по сумме острых углов прямоугольного треугольника) угол DAB=90-DBA(то же самое) так так CBA=DBA, то угол CAB=DAB, а угол CAD=CAB=DAB, значит AB-бисскетриса