Прямоугольные треугольники АВС и АВD имеют общую гипотеузу АВ. Известно, что ВА - биссектриса угла СВD. Докажите, что АВ - биссектриса угла CAD.
Геометрия
Прямоугольные треугольники АВС и АВD имеют общую гипотеузу АВ. Известно, что ВА - биссектриса угла СВD. Докажите, что АВ - биссектриса угла CAD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно, что угол CBD=CBA+DBA, значит угол CBA=DBA. угол CAB= 90-CBA(по сумме острых углов прямоугольного треугольника) угол DAB=90-DBA(то же самое) так так CBA=DBA, то угол CAB=DAB, а угол CAD=CAB=DAB, значит AB-бисскетриса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
с клавиатуры вводится среднесуточная температура за октябрь определите количество дней в которые были заморозки Программу надо в паскале написать
Русский язык
Напишите сочинение на тему "Когда моя мама училась в школе". Узнайте интересный случай из жизни и чем он им запомнился. Можете подсказать случаи? А...