с клавиатуры вводится среднесуточная температура за октябрь определите количество дней в которые были заморозки   Программу надо в паскале написать

program a1; uses crt; var a:array[1..31] of longint;k,i:integer; begin clrscr; for i:=1 to 31 do begin write('Введите температуру ',i,' числа:'); readln(a[i]); if a[i]<0 then k:=k+1; end; writeln(' Количество дней в которые были заморозки = ', k); readln end. P.S. Если паскаль ABC, то выделенное писать не обязательно

var temp:array[1..31] of integer; k,i:integer; begin for i:=1 to 31 do readln(temp[i]); for i:=1 to 31 do if a[i]<0 then inc(k); writeln(k); end.