с клавиатуры вводится среднесуточная температура за октябрь определите количество дней в которые были заморозки Программу надо в паскале написать

Экономика

с клавиатуры вводится среднесуточная температура за октябрь определите количество дней в которые были заморозки Программу надо в паскале написать

Автор: Гость