с клавиатуры вводится среднесуточная температура за октябрь определите количество дней в которые были заморозки   Программу надо в паскале написать

Экономика
с клавиатуры вводится среднесуточная температура за октябрь определите количество дней в которые были заморозки   Программу надо в паскале написать
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
program a1;  uses crt;  var a:array[1..31] of longint;k,i:integer; begin  clrscr;  for i:=1 to 31 do begin   write('Введите температуру ',i,' числа:');   readln(a[i]);    if a[i]<0 then k:=k+1;   end; writeln(' Количество дней в которые были заморозки = ', k); readln end.    P.S. Если паскаль ABC, то выделенное писать не обязательно 
Гость:
var temp:array[1..31] of integer; k,i:integer; begin for i:=1 to 31 do readln(temp[i]); for i:=1 to 31 do  if a[i]<0 then inc(k); writeln(k); end.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите сочинение на тему "Когда моя мама училась в школе". Узнайте интересный случай из жизни и чем он им запомнился. Можете подсказать случаи? А...
Ответить
Русский язык
как можно понять словом можно спасти привидите примеры
Ответить
Алгебра
(x^2 + 14x - 64)^2 = (x^2 - 4x +16)^2
Ответить
Русский язык
подготовьте выступление перед классом "Берегите природу". Постарайтесь использовать в своем выступлении убидительные цифровые факты.
Ответить
Математика
Самый сильный дождь лил в Лилипутии с 1 августа 1860 года по 31 июля 1861 года. Сколько времени в днях лил этот дождь.
Ответить