Рабочая пчела вылетает за нектаром 20 дней из всей своей жизни. каждый день она при??осит в улей не менее 0,5 г нектара из которого получают 0,2 г меда. сколько пчел могут за 10 дней сделать 1 кг меда?

Математика

Рабочая пчела вылетает за нектаром 20 дней из всей своей жизни. каждый день она при??осит в улей не менее 0,5 г нектара из которого получают 0,2 г меда. сколько пчел могут за 10 дней сделать 1 кг меда?

Автор: Гость