Рабочая пчела вылетает за нектаром 20 дней из всей своей жизни. каждый день она при??осит в улей не менее 0,5 г нектара из которого получают 0,2 г меда. сколько пчел могут за 10 дней сделать 1 кг меда?
Математика
Рабочая пчела вылетает за нектаром 20 дней из всей своей жизни. каждый день она при??осит в улей не менее 0,5 г нектара из которого получают 0,2 г меда. сколько пчел могут за 10 дней сделать 1 кг меда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 66 дней наверное я так посчитала
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Пожалуууууууйста помогите !!!! Сочинение рассуждение н а тему чему нас учит древне??усская литература + примеры Т.е. ........учит нас быть добре...
Русский язык
Нет границ у океанов, и у неба нет границ, и у птиц- у пеликанов, славок, пеночек, синиц нет и не было границ. в каком падеже стоят все существител...