Район мира отличающийся наиболее интенсивными миграционными потоками

География
Район мира отличающийся наиболее интенсивными миграционными потоками
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Гость:
Африка - Америка , Африка-Германия(9-10млн)
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