Район мира отличающийся наиболее интенсивными миграционными потоками
География
Район мира отличающийся наиболее интенсивными миграционными потоками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Африка - Америка , Африка-Германия(9-10млн)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
История
По одной из версий,русское слово Волга произошло от балтийского валка,что означает текущий ручей,заболоченное место.Жители какого участка Волги мог...
Геометрия
Треугольники ABC и KTM равны, углы A и M, B и K соответственные, угол C = 40°,MK=5 см . Найдите ??гол T и сторону AB. Пожалуйста помогите:(
Математика