Раскройте скобки. Номер 1,2
Русский язык
Раскройте скобки. Номер 1,2
Ответ(ы):
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Ярко -оранжевый свитер, красный - белые полоски, северо - восточный ветер, лимоно - жёлтая бабочка и тд
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