Округлить дробь 28670,92
Алгебра
Округлить дробь 28670,92
Ответ(ы):
Гость:
28670 - вот округление до целых 28670,9 - вот округление до десятых
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