Раскройте скобки СРОЧНО

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Раскройте скобки СРОЧНО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не дающий ответа не с кем поделиться не встреченный мною друг не распечатанный,а заклеенный конверт  не хватает места непреложное правило недоглядеть за ребенком рассказать нечто интересное путь не близок, а далёк весьма не решительный шаг неблагодарный слушатель не кланяясь в пояс не слышу своего голоса вовсе не трудовые доходы Ненавистный человек  Ничего не говорил Незначительная сумма денег Вижу некошеный луг Устал с непривычки Перейти в небытие Несмотря на непогоду Не оборачиваясь назад Не выглядел смешным  Не рад приезду Недозрелый арбуз Немало воды утекло  

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