Расположить слова на три столбика с основой которую входит корень суффикс . прист??вка ,корень. приставка корень и суффикс. Паркетный, приведут, грузчиком, переписчик, переход, выбегут, при школьный, безвредный , безголосый

Русский язык
Расположить слова на три столбика с основой которую входит корень суффикс . прист??вка ,корень. приставка корень и суффикс. Паркетный, приведут, грузчиком, переписчик, переход, выбегут, при школьный, безвредный , безголосый
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1паркетный,грузчиком 2приведут,переход,безголосый,выбегут 3переписчик,пришкольный,безвредный
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