Расположить слова на три столбика с основой которую входит корень суффикс . прист??вка ,корень. приставка корень и суффикс. Паркетный, приведут, грузчиком, переписчик, переход, выбегут, при школьный, безвредный , безголосый

Русский язык

Расположить слова на три столбика с основой которую входит корень суффикс . прист??вка ,корень. приставка корень и суффикс. Паркетный, приведут, грузчиком, переписчик, переход, выбегут, при школьный, безвредный , безголосый

Автор: Гость