Ребят помогите плз. Это нам училка задала на дом по химии. Кто хорошо химию знает, помогите.

Химия
Ребят помогите плз. Это нам училка задала на дом по химии. Кто хорошо химию знает, помогите.
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